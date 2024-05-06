НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
537 0

Енот стал победителем пятого сезона шоу «Маска», впервые в суперфинале бились четыре участника, среди которых три девушки.

Члены жюри к финалу догадались, что под маской Енота скрывается певица Севиль. Они оказались правы — это оказалась Севиль, заменившая Анну Асти в дуэте Artik & Asti.

Фото: © кадр из шоу «Маска»

Второе место в проекте занял Кот, под маской скрывалась Ани Лорак. Третье место досталось Бабочке, которой оказалась Люся Чеботина.

Четвертое место в «Маске» занял Змей Горыныч. Под маской скрывалось трио из Дмитрия Сорокина, Андрея Аверина и Зураба Матуа.

Перед финалом были раскрыты другие участники: Акула (Артем Качер), Арлекин (Mia Boyka), Водяной (Стас Ярушин), Горилла (Акмаль), Кактус (Катя Иванчикова), Кукуруза (Сергей Майоров), Матрешка (Анастасия Стоцкая), Мотылек (Настасья Самбурская), Перец (Дава), Щенок (Денис Клявер).

Еще по теме
Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»
Кот проиграл Еноту в «Маске»
Бабочка заняла третье место в шоу «Маска»
Змей Горыныч первым снял маску в финале
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пора красить яйца: простые и красивые способы
Найдена нация с самыми маленькими пенисами
Польский генерал предсказал скорое наступление ада на Украине
Наука объяснила провалы памяти у пьяных
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поздравил с православной Пасхой
Белый дом предсказал новые успехи российской армии
Макрон выступил против ограничений в конфликте с Россией
Как можно полюбоваться метеорным потоком Акварид
Топ комментариев

Uynachalnica

Знатно она задвинула! Тут бы еще посмотреть кто и на чьем теле черви?!

olegsbeglov

НАТО уже 70 лет обвиняют во вредоносной деятельности для всего мира, ни одна собака не извинилась, считают,...

CaRdan

Повышайте зарплату «бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков» и будут они. Не на одних IT спецах...

Asd10

"Просьба законных" - это ты правильно в кавычки взял. Нет вна Украине законной власти после 14 года....