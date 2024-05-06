Определился победитель пятого сезона шоу «Маска»

Енот стал победителем пятого сезона шоу «Маска», впервые в суперфинале бились четыре участника, среди которых три девушки.

Члены жюри к финалу догадались, что под маской Енота скрывается певица Севиль. Они оказались правы — это оказалась Севиль, заменившая Анну Асти в дуэте Artik & Asti.

Фото: © кадр из шоу «Маска»

Второе место в проекте занял Кот, под маской скрывалась Ани Лорак. Третье место досталось Бабочке, которой оказалась Люся Чеботина.

Четвертое место в «Маске» занял Змей Горыныч. Под маской скрывалось трио из Дмитрия Сорокина, Андрея Аверина и Зураба Матуа.

Перед финалом были раскрыты другие участники: Акула (Артем Качер), Арлекин (Mia Boyka), Водяной (Стас Ярушин), Горилла (Акмаль), Кактус (Катя Иванчикова), Кукуруза (Сергей Майоров), Матрешка (Анастасия Стоцкая), Мотылек (Настасья Самбурская), Перец (Дава), Щенок (Денис Клявер).