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Стартовали съемки нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала СТС

СТС приступил к съемкам продолжения комедии «Ивановы-Ивановы». В новом сезоне к актерскому касту присоединятся Анна Невская и Никита Тарасов, сообщила пресс-служба канала.

В новых сериях Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка.

Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леша и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...

nicollaich

Все они не имели стратегического значения?