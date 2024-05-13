Стартовали съемки нового сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

СТС приступил к съемкам продолжения комедии «Ивановы-Ивановы». В новом сезоне к актерскому касту присоединятся Анна Невская и Никита Тарасов, сообщила пресс-служба канала.

В новых сериях Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе с Васей (Юля Сорокина) и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка.

Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леша и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — неудачливых друзей, которых приютили.