Влюбленные Стоун и Сысоева стали участниками «Выжить в Дубае»

ТНТ раскрыл имя еще одного участника звездной команды проекта «Выжить в Дубае. Возвращение», им стал блогер Саша Стоун.

Стоун признался, что на реалити-шоу он приехал с актрисой Comedy Woman Надей Сысоевой, имя которой создатели проекта озвучили первым.

«Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего с Надей знакомства. И еще тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара», — цитирует блогера пресс-служба ТНТ.

Стоун, в отличие от Сысоевой, уже не раз принимал участие в разных реалити-шоу («Звезды в Африке», «Наследники и самозванцы»).