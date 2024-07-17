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Начались съемки 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Съемки 24-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Главную героиню Марию Сергеевну Швецову и ее команду ждут новые резонансные дела, а личная жизнь главного следователя страны наберет нешуточные обороты.

Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Сергей Перегудов, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Андрей Шарков, Сергей Юшкевич, Злата Ковальчук и другие. Режиссер – Максим Демченко.

Сюжет 24-го сезона «Тайн следствия»

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость – Ковин (Вячеслав Захаров) уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна (Анна Ковальчук). Но руководителем неожиданно назначают нового человека – полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич), отношения с которым у Швецовой сразу не заладились.

В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов (Сергей Перегудов) делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов (Алексей Комашко) осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом», — цитирует пресс-служба канала режиссера.

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