Самойлова рассказала правду о шоу «Выжить в Дубае»

Оксана Самойлова, покинувшая шоу «Выжить в Дубае», рассказала по какому принципу строится любое реалити с участием звезд.

«Нам сразу сказали: "Нужно сделать шоу". Артисты, звезды идут на телевизионные программы с несколькими целями: показать себя во всей красе, свои лучшие качества. Так делает 99% артистов, которые принимают участие в реалити-шоу», — объяснила Самойлова.

Самойлова, ее муж Джиган, блогер Саша Стоун и актриса Надежда Сысоева стали антигероями в шоу «Выжить в Дубае». Четверка сговорилась и большинством голосов отправляла на испытания других членов команды.

Из-за них из проекта вылетели Анна Седакова, Вячеслав Чепурченко и Виктория Боня. Но Самойлова утверждает, что до сих пор общается с ребятами из народной команды, и с Викторией Боней, да и в целом участники в хороших отношениях.