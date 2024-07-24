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Самойлова рассказала правду о шоу «Выжить в Дубае»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/samoylovaoxxana

Оксана Самойлова, покинувшая шоу «Выжить в Дубае», рассказала по какому принципу строится любое реалити с участием звезд.

«Нам сразу сказали: "Нужно сделать шоу". Артисты, звезды идут на телевизионные программы с несколькими целями: показать себя во всей красе, свои лучшие качества. Так делает 99% артистов, которые принимают участие в реалити-шоу», — объяснила Самойлова.

Самойлова, ее муж Джиган, блогер Саша Стоун и актриса Надежда Сысоева стали антигероями в шоу «Выжить в Дубае». Четверка сговорилась и большинством голосов отправляла на испытания других членов команды.

Из-за них из проекта вылетели Анна Седакова, Вячеслав Чепурченко и Виктория Боня. Но Самойлова утверждает, что до сих пор общается с ребятами из народной команды, и с Викторией Боней, да и в целом участники в хороших отношениях.

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