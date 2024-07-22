Оксана Самойлова неожиданно выбыла из шоу «Выжить в Дубае»

Звездная команда третий раз подряд проиграла на малом испытании, в шестом выпуске проект покинула Оксана Самолова.

Звезды впервые за шоу изменили тактику. Ранее «группировка» Джигана, Самойловой, Саши Стоуна и Надежды Сысоевой пытались сохранить себя до финала, отправляя на испытания других участников. Они договорились с Торнике Квитатиани о единогласном решении — отправить на испытание Самойлову, которая сама захотела попробовать силы.

И Самойлова, и команда были уверены в ее победе. Но на испытание с ней отправилась Анна Галянт, которая уже однажды выбила из шоу Вячеслава Чепурченко. Галянт снова удалось победить, причем со счетом 2:0.