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Канал «Россия» анонсировал музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Телеканал «Россия» анонсировал дату премьеры нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь».

Премьера шоу «Поймай меня, если сможешь» состоится 24 мая в 21:30 в эфире канала «Россия». Вести проект будет шоумен и юморист Владимир Маркони.

Правила

В шоу встретятся две команды – «Звезды» и «Участники». В составе команды «Звезды» — известные и всеми любимые музыканты, юмористы, актеры, телеведущие и композиторы. В команде «Участники» — обычные телезрители.

Интрига программы в том, что в составе «Участников» будут люди, которые просто любят петь, действительно талантливые певцы, и те, у кого нет вокальных данных, – они выступят под фонограмму с чужим голосом.

Звездам предстоит «поймать» и угадать именно того участника, который поет хуже всех, а точнее, совсем не умеет это делать. А задача участников – ввести звезд в заблуждение и показать, что каждый из них обладает чудесным голосом и непревзойденным вокальным мастерством.

Участники

В каждом выпуске шоу будет 18 участников из разных городов России. Им дается всего лишь три раунда на попытку обмануть звезд.

Против телезрителей сыграют четыре звезды, но успех команды будет зависеть не от количества игроков, а от проницательности и интуиции каждого.

За команды звезд сыграют: Лариса Долина, Надежда Бабкина, Татьяна Буланова, Александр Буйнов, Валерия, Сосо Павлиашвили, Наташа Королева, Дмитрий Харатьян, Анна Ардова, Хабиб, Александр ST Степанов, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Алена Свиридова, Елена Воробей, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Михаил Полицеймако, Маша Распутина, Александра Ревенко, Алена Апина, Максим Дунаевский.

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