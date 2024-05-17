Прожиточный минимум в 2025 году вырастет почти на 15%

Средний размер прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составит 17 733 рубля — это на 2 тысячи рублей больше, чем сейчас, проект соответствующего постановления подготовлен Минтрудом России.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет до 19 329 рублей, для пенсионеров — до 15 250 рублей, для детей — до 17 201 рубля. Это на 14,8 % выше, чем в 2024 году. Годовой рост ПМ на душу населения составит 2280 руб., для трудоспособного населения — 2485 рублей, для пенсионеров — 1960 рублей, для детей — 2212 рубля, приводит «Российская газета» содержание документа.

«С учетом социально-экономической ситуации ПМ и МРОТ на 2022-2024 годы устанавливалось в особом порядке, что позволило гибко реагировать на изменение социально-экономической ситуации и оперативно поддержать доходы населения в условиях быстрого роста цен», — пояснили в Минтруде.

Сложившиеся темпы роста медианного дохода за 2023 год (10,9%), а также прогнозируемый по итогам 2024 года уровень инфляции (5,1%) позволяют вернуться к методике установления величины ПМ на 2025 год в соотношении с медианным доходом, добавили в ведомстве.

Размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры соцвыплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.