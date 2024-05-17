НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Прожиточный минимум в 2025 году вырастет почти на 15%

Источник:
«Российская газета»
177 1

Средний размер прожиточного минимума (ПМ) в 2025 году составит 17 733 рубля — это на 2 тысячи рублей больше, чем сейчас, проект соответствующего постановления подготовлен Минтрудом России.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет до 19 329 рублей, для пенсионеров — до 15 250 рублей, для детей — до 17 201 рубля. Это на 14,8 % выше, чем в 2024 году. Годовой рост ПМ на душу населения составит 2280 руб., для трудоспособного населения — 2485 рублей, для пенсионеров — 1960 рублей, для детей — 2212 рубля, приводит «Российская газета» содержание документа.

«С учетом социально-экономической ситуации ПМ и МРОТ на 2022-2024 годы устанавливалось в особом порядке, что позволило гибко реагировать на изменение социально-экономической ситуации и оперативно поддержать доходы населения в условиях быстрого роста цен», — пояснили в Минтруде.

Сложившиеся темпы роста медианного дохода за 2023 год (10,9%), а также прогнозируемый по итогам 2024 года уровень инфляции (5,1%) позволяют вернуться к методике установления величины ПМ на 2025 год в соотношении с медианным доходом, добавили в ведомстве.

Размер ПМ используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры соцвыплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям.

Еще по теме
Запад просчитался в отношении российской экономики
США пригрозили отрезать Raiffeisen от долларовой системы
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Экс-глава Всемирного банка предрек США скорый финансовый крах
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Глава Кузбасса Цивилев прокомментировал отъезд
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия отразила ночную атаку более 100 украинских дронов
Шойгу столкнулся с проблемой со входом на переговоры Путина и Си
CNN рассказал о неготовности Украины к российскому наступлению
Самолеты Sukhoi Superjet 100 решили переименовать
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
19
Shaman получил премию Минобороны России
17
Африканка 16 лет живет без еды и питья