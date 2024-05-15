Объявлен первый участник третьего сезона «Выжить в Дубае»

Создатели реалити-шоу «Выжить в Дубае» рассекретили имя первого участника третьего сезона. Это актриса и участница шоу Comedy Woman Надя Сысоева.

Для Сысоевой это первый опыт участия в реалити-шоу. По словам актрисы, ее в проекте ее привлекло сочетание физической и интеллектуальной силы, возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок.

«Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Конечно, я была не готова к своей силе, и сама удивлялась, на что я способна. Это точно будет очень интересный сезон!», — цитирует пресс-служба ТНТ Сысоеву.

Новый сезон будет называться «Выжить в Дубае. Возвращение». Участники звездной и народной команд вновь будут проходить сложнейшие испытания, чтобы выиграть главный приз – 10 миллионов рублей.

Правила

По правилам реалити, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется жить в жаркую пустыню, а кто — в роскошный отель со всеми благами.

Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу.

Первый сезон шоу тоже снимался в Дубае, тогда победил представитель звездной команды футболист Павел Мамаев. Во втором сезоне герои выживали в Самарканде. Главный приз получил участник из народной команды – цирковой тренер из ДНР Александр Лось.