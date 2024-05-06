Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»

Все участники шоу «Маска» разоблачены, в проекте победил Енот, второе место досталось Коту, а бронзу забрала Бабочка.

Впервые за пять сезонов «Маски» в суперфинал вышли только девушки. Победительницей оказалась певица Севиль (участница дуэта Artik & Asti).

Все участники пятого сезона шоу «Маска»:

1 место. Енот — Севиль

2 место. Кот — Ани Лорак

3 место. Бабочка — Люся Чеботина

Змей Горыныч — Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа

Акула — Артем Качер

Арлекин — Mia Boyk

Водяной — Стас Ярушин

Горилла — Акмаль

Кактус — Катя Иванчикова

Кукуруза —Сергей Майоров

Матрешка — Анастасия Стоцкая

Мотылек — Настасья Самбурская

Перец — Дава

Щенок — Денис Клявер

Финальный выпуск шоу «Маска» состоялся в воскресенье, 5 мая. Создатели проекта объявили, что будут снимать шестой сезон «Маски».