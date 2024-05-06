Раскрыты все участники пятого сезона шоу «Маска»

Все участники шоу «Маска» разоблачены, в проекте победил Енот, второе место досталось Коту, а бронзу забрала Бабочка.
Впервые за пять сезонов «Маски» в суперфинал вышли только девушки. Победительницей оказалась певица Севиль (участница дуэта Artik & Asti).
Все участники пятого сезона шоу «Маска»:
1 место. Енот — Севиль
2 место. Кот — Ани Лорак
3 место. Бабочка — Люся Чеботина
Змей Горыныч — Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа
Акула — Артем Качер
Арлекин — Mia Boyk
Водяной — Стас Ярушин
Горилла — Акмаль
Кактус — Катя Иванчикова
Кукуруза —Сергей Майоров
Матрешка — Анастасия Стоцкая
Мотылек — Настасья Самбурская
Перец — Дава
Щенок — Денис Клявер
Финальный выпуск шоу «Маска» состоялся в воскресенье, 5 мая. Создатели проекта объявили, что будут снимать шестой сезон «Маски».