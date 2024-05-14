Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин стали помощниками президента России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Патрушев был секретарем Совета безопасности РФ дольше всех — в течение 16 лет. До этого он в течение девяти лет возглавлял Федеральную службу безопасности России. Накануне Патрушев уступил свою должность Сергею Шойгу, который покинул пост министра обороны.

Дюмин возглавлял Тульскую область в течение восьми лет. Ранее он занимал высокие посты в Минобороны. Был замминистра обороны, замглавнокомандующего Сухопутными войсками, командовал Силами специальных операций. До этого служил в Федеральной службе охране, в том числе в личной охране Владимира Путина, куда пришел из Вооруженных сил.

СМИ и эксперты называют Дюмина одним из возможных преемников Путина на посту президента. В последнее время ему прочили пост министра обороны.