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Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Помощник президента России, экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Помощник президента России, экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Фото: Official website of the President of the Russian Federation / CC BY 4.0

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин стали помощниками президента России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Патрушев был секретарем Совета безопасности РФ дольше всех — в течение 16 лет. До этого он в течение девяти лет возглавлял Федеральную службу безопасности России. Накануне Патрушев уступил свою должность Сергею Шойгу, который покинул пост министра обороны.

Дюмин возглавлял Тульскую область в течение восьми лет. Ранее он занимал высокие посты в Минобороны. Был замминистра обороны, замглавнокомандующего Сухопутными войсками, командовал Силами специальных операций. До этого служил в Федеральной службе охране, в том числе в личной охране Владимира Путина, куда пришел из Вооруженных сил.

СМИ и эксперты называют Дюмина одним из возможных преемников Путина на посту президента. В последнее время ему прочили пост министра обороны.

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Политика #Мир
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