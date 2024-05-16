Эпичное бегство бронеавтомобиля ВСУ от дрона попало на видео

Американский бронеавтомобиль HMMWV украинской армии совершил неудачный побег от российского беспилотника. Эпичное противостояние попало на видео.

На опубликованных телеграм-каналом «Осведомитель» кадрах броневик, который покидает Волчанск, пытается оторваться от дрона на огромной скорости, петляя по дороге. В какой-то момент водитель теряет управление и бронеавтомобиль начинает кувыркаться.

Перевернувшись несколько раз, дымящаяся машина оказалась в кювете на боку. Беспилотник продолжил наблюдение, однако из машины никто не выбрался — скорее всего, бойцы ВСУ в ходе аварии получили тяжелые ранения.

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Российская в настоящее время ведет штурм Волчанска, город частично перешел под контроль ВС РФ. Украинские военнослужащие массово сдаются в плен или пытаются покинуть населенный пункт.