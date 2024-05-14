Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ

Правоохранительные органы задержали начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск.

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.

В мае 2023 года Кузнецов назначен на должность начальника Главного управления кадров МО РФ.