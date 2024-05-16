Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны

Российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. На первом этапе страны намерены разработать и испытать ядерную энергоустановку для Луны.

Технологические решения, необходимые для этого, практически готовы. Такая миссия будет проведена в автоматическом режиме из соображений радиационной безопасности, уточнил ранее Борисов.

Работы идут в рамках заключенного в ноябре 2022 года российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Специалисты России и КНР не только построят станцию, но и будут вместе исследовать земной спутник.

За счет ядерной энергетики можно будет обеспечить работу аппаратуры будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить нельзя.