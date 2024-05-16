НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия и Китай начнут совместную экспансию Луны

Источник:
РИА Новости
225 1

Российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036 года сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. На первом этапе страны намерены разработать и испытать ядерную энергоустановку для Луны.

Технологические решения, необходимые для этого, практически готовы. Такая миссия будет проведена в автоматическом режиме из соображений радиационной безопасности, уточнил ранее Борисов.

Работы идут в рамках заключенного в ноябре 2022 года российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Специалисты России и КНР не только построят станцию, но и будут вместе исследовать земной спутник.

За счет ядерной энергетики можно будет обеспечить работу аппаратуры будущей станции на поверхности Луны. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, и половину этого времени солнечный свет не падает на поверхность естественного спутника Земли. Поэтому традиционные для космонавтики солнечные батареи там применить нельзя.

Тема: Человек и космос
Астрономы сфотографировали загадочный спутник Юпитера
Астрономы обнаружили следы недостроенных сфер Дайсона
Открыта «невозможная» планета с плотностью сахарной ваты
Астрономы сфотографировали в космосе «Руку Бога»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Магнитная буря на Земле достигла пика
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский допустил потерю Харькова
Трепангами и чумизой угощали на приеме в честь визита Путина в КНР
Шойгу назвал свою главную задачу на посту секретаря Совбеза РФ
Германия выслала украинских солдат из-за нацистской символики
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Danilon

Это только часть демографической картины страны. А ещё не хватает водителей, сварщиков, строителей. Да,...

-Керя-

В загнивающих странах полицейские, врачи, учителя престижная профессия достойно оплачиваемая. Бюджет...

Asd10

А какое тут может быть ещё решение? Пострадавших лечить, мёртвых хоронить... Премия Дарвина форевер.

Asd10

"Сопряжение взаимодополняемых преимуществ" - это, млин, круто... 😜 Спичрайтер, убейся ап стену!