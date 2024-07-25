Астрономы измерили весь звездный свет Вселенной

Астрономы измерили космическое оптическое фоновое излучение с помощью космического аппарата New Horizons, который в настоящее время находится на значительном удалении от Солнечной системы.

Такое фоновое излучение в основном исходит от звезд в галактиках, однако ученые давно задавались вопросом, существуют ли другие источники света, которые заполняют ночное небо. Однако точно измерить его значение долгое время не удалось.

Так, приборы на околоземной орбите подвержены помехам — ведь они улавливают зодиакальный свет, который является результатом рассеяния солнечного света межпланетной пылью.

При этом зонд New Horizon расположен за орбитой Плутона, на расстоянии более 8 миллиардов километров от Земли. Для измерений использовалась камера LORRI, изображения были получены с высоких галактических широт для минимизации рассеянного света от ярких звезд.

Полученные данные показали, что фоновое излучение является результатом свечения всех галактик в пределах наблюдаемой области Вселенной.

Всего в видимой Вселенной около триллиона триллионов звезд, входящих в состав 2 триллионов галактик. Однако суммарное количество света этих звезд, достигающего Земли, невелико и примерно соответствует свету 60-ваттной лампочки, наблюдаемой с расстояния 4 километра.