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Астрономы измерили весь звездный свет Вселенной

Источник:
UniverseToday
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Астрономы измерили космическое оптическое фоновое излучение с помощью космического аппарата New Horizons, который в настоящее время находится на значительном удалении от Солнечной системы.

Такое фоновое излучение в основном исходит от звезд в галактиках, однако ученые давно задавались вопросом, существуют ли другие источники света, которые заполняют ночное небо. Однако точно измерить его значение долгое время не удалось.

Так, приборы на околоземной орбите подвержены помехам — ведь они улавливают зодиакальный свет, который является результатом рассеяния солнечного света межпланетной пылью.

При этом зонд New Horizon расположен за орбитой Плутона, на расстоянии более 8 миллиардов километров от Земли. Для измерений использовалась камера LORRI, изображения были получены с высоких галактических широт для минимизации рассеянного света от ярких звезд.

Полученные данные показали, что фоновое излучение является результатом свечения всех галактик в пределах наблюдаемой области Вселенной.

Всего в видимой Вселенной около триллиона триллионов звезд, входящих в состав 2 триллионов галактик. Однако суммарное количество света этих звезд, достигающего Земли, невелико и примерно соответствует свету 60-ваттной лампочки, наблюдаемой с расстояния 4 километра.

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mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

Egorka72

Вроде как самураи ...., а ведут себя как хохлы - Анастасия за шо?!