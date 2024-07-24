НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Неизвестный минерал с большим содержанием воды нашли на Луне

Источник:
Scmp.com
155 1

Ученые нашли в образцах лунного грунта неизвестный минерал, содержащий более 40% воды. Находка ставит под сомнение общепринятую теорию «сухой Луны».

При этом в образцах с Луны, доставленных на Землю более 50 лет назад советскими станциями и в ходе программы NASA «Аполлон», признаки воды практически не обнаруживались. В результате ученые стали считать, что воды на Луне нет.

Концепция «сухой Луны» оказалась под вопросом только с появлением современных инструментов дистанционного зондирования. Так, признаки кислорода и водорода вблизи лунной поверхности были выявлены инфракрасными инструментами NASA в 2020 году.

В этом же году зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы грунта с видимой стороны Луны. Китайские ученые выявили в них удивительный минерал, ранее не встречавшийся исследователям.

Его так и назвали — «неизвестный лунный минерал» (ULM-1). Минерал прозрачен и представляет собой своего рода плоский кристалл. Анализ выявил в минерале до 41 % молекул воды по массе. Теперь исследователи рассчитывают найти ULM-1 в других образцах.

Проверка адреса на оптику
Тема: Человек и космос
Извержения темной плазмы выключат радиосвязь на Земле
Найдена редчайшая черная дыра промежуточной массы
Пыльного «снеговика» нашли на Марсе. ФОТО
Найдена уникальная гигантская экзопланета
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
ВСУ начали отступление от границы в Харьковской области
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Пять правил быстрого карьерного роста
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Застрелена бывшая депутат Рады Ирина Фарион
31
МиГ‑29 и МиГ‑31 отогнали В‑52Н ВВС США от границы России
25
Немцев ждет штраф за неправильно названный пол трансгендеров
25
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
23
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров