Неизвестный минерал с большим содержанием воды нашли на Луне

Ученые нашли в образцах лунного грунта неизвестный минерал, содержащий более 40% воды. Находка ставит под сомнение общепринятую теорию «сухой Луны».

При этом в образцах с Луны, доставленных на Землю более 50 лет назад советскими станциями и в ходе программы NASA «Аполлон», признаки воды практически не обнаруживались. В результате ученые стали считать, что воды на Луне нет.

Концепция «сухой Луны» оказалась под вопросом только с появлением современных инструментов дистанционного зондирования. Так, признаки кислорода и водорода вблизи лунной поверхности были выявлены инфракрасными инструментами NASA в 2020 году.

В этом же году зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю образцы грунта с видимой стороны Луны. Китайские ученые выявили в них удивительный минерал, ранее не встречавшийся исследователям.

Его так и назвали — «неизвестный лунный минерал» (ULM-1). Минерал прозрачен и представляет собой своего рода плоский кристалл. Анализ выявил в минерале до 41 % молекул воды по массе. Теперь исследователи рассчитывают найти ULM-1 в других образцах.