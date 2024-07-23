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Извержения темной плазмы выключат радиосвязь на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Извержения темной плазмы, известные как «холодные» солнечные вспышки, могут с вероятностью 60% привести к отключению радиосвязи на Земле на этой неделе, прогнозируют специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Так называемые «холодные» солнечные вспышки обладают не менее мощным микроволновым излучением, чем обычные вспышки, при этом они генерируют более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения, пишетDaily Mail.

Именно такое излучение ответственно за интенсивное и разрушительное воздействие на радиосвязь во время вспышки. Отмечается, что извержение темной плазмы может серьезное может повлиять на работу радио, авиационной и спутниковой связи.

Выброс темной плазмы представляет собой явление, при котором температура плазмы составляет около 20 тысяч градусов Цельсия, тогда как температура «теплых» солнечных вспышек достигает 80 тысяч градусов.

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