Блогер Анастасия Ивлеева все-таки побывала в Донбассе. Она отправилась в поездку без огласки в СМИ в свой день рождения, который был 8 марта.

«Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс это не прачечная. Мне было важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, чтобы выстроить свои впечатления, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают. И я это сделала», — рассказала Ивлеева в интервью.

По словам блогера, она побывала в нескольких городах, в том числе в Мариуполе. Она отметила, что, увиденный полуразрушенный город не оставил ее равнодушным.

Когда видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным.

Ивлеева заявила, что ее даже пустили на линию соприкосновения, где она 15 минут молча стояла и «слушала войну».