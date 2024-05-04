Киев потребовал у США дроны MQ-9

Украина просит у США многоцелевые беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper, сейчас этот дрон занимает первое место в списке вооружений, которые Киев желает получить.

Это связано с тем, что ВСУ планируют некоторые военные операции на лето и ищут новые способы выявления российских целей глубоко за линией фронта, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Киев заинтересован в применении MQ-9 Reaper для разведки. При этом издание подчеркивает, что украинские власти неоднократно обращались к США с просьбой предоставить беспилотники, но Вашингтон опасается их передавать.

MQ-9 Reaper — модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат. Он оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 километров в час.

Максимальная продолжительность полета беспилотника составляет 24 часа. Он способен нести на себе ракеты класса «воздух — земля», «воздух — воздух», а также бомбы с лазерным наведением.