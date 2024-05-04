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Пора красить яйца: простые и красивые способы

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Для украшения яиц перед Пасхой подойдут не только покупные наклейки и красители. Яркие и необычные цвета можно получить и «домашними» средствами, и это не старая добрая луковая шелуха. Мы провели эксперимент и покрасили яйца с помощью восьми разных продуктов, которые можно найти практически на любой кухне.

В главный православный праздник — Светлое Христово Воскресенье или Пасху — принято биться окрашенными и освященными в храме яйцами (яйцо толкуют как символ гроба и воскресения Христа). А красят их заранее — в Чистый четверг или Страстную субботу (дни, когда освящают в храмах вместе с куличами).  

Покраска яиц специями и напитками на Пасху

Магазины к празднику наполняются многочисленными товарами для окраски яиц — от обычных однотонных красителей до целых наборов для творчества. Но многие, особенно люди старой закалки, предпочитают использовать луковую шелуху, дающую стабильный красный-коричневый цвет.

Мы протестировали лайфхаки из интернета — чем еще из подручных средств можно окрасить яйца, и получить более яркие цвета. Все красители — из продуктовой группы, чтобы в яйца не попало никаких вредных веществ. 

Оттенок, да не тот

Для эксперимента взяли десяток белых яиц, а также красители: куркуму, паприку, крупнолистовой черный чай, молотый кофе, гранатовый сок, клюкву, чай каркаде, сырую свеклу.

Красили двумя способами: варили яйца в воде с красителем и держали в красителе заранее сваренные яйца.

В первую очередь, отправили яйцо в кастрюлю с растворенной в воде приправой куркумой. 

На индукционной плите вода в небольшой кастрюле стала быстро закипать и пениться, выливаясь из кастрюли. Из-за этого время варки пришлось сократить до 10 минут, и цвет готового продукта получился бледно-желтый. Но, в любом случае 10 минут достаточно для получения яйца вкрутую. 

Яйцо, сваренное в отваре крупнолистового чая, приобрело не только коричневый оттенок, но и интересный узор от чаинок. 

Молотый кофе придал скорлупе бежевый цвет, не слишком выразительный. Мы пришли к выводу, что этот способ хорош только если дома нет других красителей.

Ярко-желтый цвет получился после варки яйца в воде с растворенной в ней паприкой. А если поддержать яйцо в кипящей жидкости дольше десяти минут, можно добиться и оранжевого цвета.

Настоящим разочарованием стала свекла. В сыром виде, ей как карандашом легко можно сделать надпись на белой скорлупе. Но когда яйцо добавили в кипящий отвар мелконарезанной свеклы, она дала лишь грязный бежевый оттенок.

Эксперимент с гранатовым соком также обернулся напрасным переводом продукта. Он не дал бордовый оттенок, о котором писали в Сети. Цвет яйца оказался ближе к желто-коричневому.

Космический окрас

Интересный результат получился при окрашивании яйца в отваре чая каркаде — чайного сладковато-кислого напитка из суданской розы. После 12 минут кипения скорлупа приобрела пятнистый сиреневый оттенок.

Отвар каркаде решили использовать и в холодном виде: положили в него белое яйцо и оставили в холодильнике на ночь. Результат оказался более чем удачным, яйцо приобрело космический глубокий синий цвет.

Получается, что кипятить яйцо с каркаде не обязательно. Можно предварительно отваренное яйцо положить в отвар чая. В зависимости от времени окрашивания, яйцо получит разные оттенки синего. 

Можно вообще обойтись одним каркаде, погрузив в отвар все яйца, а потом вынимать их частями через разное время, например, через два часа, шесть, восемь и т. д.

Последним красителем стала клюква. Замороженную ягоду из пакета мы насыпали в кружку, подавили ложкой и погрузили тестовое яйцо. За ночь, проведенную в холодильнике, скорлупа окрасилась в сиренево-фиолетовые тона, а из-за соприкосновения с ягодами получился мраморный узор.

Фото: Sibnet.ru
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