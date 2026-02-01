Современная Масленица: советы на каждый день

Раньше масленичные дни были временем сватовства, семейных встреч и народных гуляний. В современном мире Масленица превратилась в неделю поедания блинов. Как можно провести праздничную неделю, чтобы отдать дань традициям и получить пользу для себя и семьи?

Дата Масленицы меняется каждый год. Эта неделя предшествует Великому посту, а его дата зависит от Пасхи, которую всегда отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

В 2026 году масленичная неделя продлится с 16 по 22 февраля.

Каждый из дней Масленичной недели имеет особое название и значение. Те, что используются сегодня, записал в середине XIX века русский этнограф-фольклорист Иван Сахаров, возможно, в Тульской губернии.

Современное прочтение Масленицы

Понедельник, 16 февраля — Встреча. В этот день жена возвращалась в дом родителей, а вечером туда же в гости шли свекор со свекровью. Готовили блины, приводили в порядок дом, начинали строить снежные городки.

Сейчас первый день Масленицы тоже можно посвятить порядку, но в цифровом мире: удалить ненужные файлы и приложения в смартфоне и на компьютере навести порядок в фотоархивах, разобрать заполненный ящик электронной почты.

Вторник, 17 февраля — Заигрыш. Раньше устраивали смотрины невест и сватались. Одним из способов знакомства были совместные катания парней и девушек в санях.

Что сделать в этот день сегодня, зависит от статуса пары. Если симпатия только намечается, то можно позвать на ужин с блинами в ресторан русской кухни. Сложившиеся пары или женатые тоже могут устроить свидание. Также вторник подходит для знакомства с родителями.

Среда, 18 февраля — Лакомка. Теща принимала в гостях зятя, должна была продемонстрировать ему свое расположение и накормить блинами.

Можно не отступать от традиции, и даже больше — вспомнить и о других родственниках. Позвонить бабушке и дедушке, или написать в соцсетях двоюродной сестре.

Четверг, 19 февраля — Разгуляй. Начиналось широкое празднование с кулачными боями, покорением ледяного столба и штурмом снежного городка.

День отлично подходит, чтобы активно провести время со «второй» семьей — друзьями. Можно сходить на каток, выбраться на горнолыжный склон или на лыжную трассу. Если эти варианты недоступны — прогуляться в парке.

Пятница, 20 февраля — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение.

Если разные поколения живут в одном городе, то можно позвать родителей в гости на блины, если в разных — устроить онлайн-ужин по видеосвязи.

Суббота, 21 февраля — Золовкины посиделки. Невестка звала сестру мужа и других родственниц, а также подруг для общения.

Традиции велят организовать девчачий день. Вариантов несколько: пойти с подругами на шопинг или в спа. Также можно устроить онлайн-шопинг, позволив себе опустошить корзину на маркетплейсах.

Воскресенье, 22 февраля — Проводы, или Прощеное. Сжигали чучело Масленицы, просили прощения за обиды, причиненные за год.

В последний день Масленичной недели нужно простить главного человека в своей жизни — себя. Стоит уделить время своему душевному благополучию: пройти тренинг на избавление от старых обид, сделать запись в дневнике благодарности.