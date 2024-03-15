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Как наесться блинов и не испортить фигуру

Источник:
Sibnet.ru
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Блины содержат много калорий сами по себе, а с начинкой их калорийность увеличивается еще сильнее. Но это не повод отказываться от любимого блюда в Масленицу, считает врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Блины
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Блины сочетают в себе жиры и углеводы — такой «дуэт» приносит максимальное удовольствие рецепторам, что повышает риск переедания. Поэтому не нужно слишком увлекаться. С окончанием Масленицы блины никуда не исчезнут — не стоит ими наедаться впрок.

Чтобы избежать переедания, важно заботиться о здоровом рационе в течение дня: он должен содержать не только блины, но и мясо или рыбу, овощи, фрукты, крупы. В этом случае организм получит достаточное количество питательных веществ для нормальной работы и переедать блинов не захочется.

Врач отметила, что большая доля калорийности блинов приходится на начинку. Причем речь не только про сладкие добавки вроде сгущенки, варенья или шоколадной пасты, но и про сытные: сыр, ветчину, жареные грибы, бекон, различные соусы.

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Чтобы уменьшить калорийность блюда, сметану, сгущенку и варенье лучше заменить на измельченные фрукты и ягоды, нежирный творог или натуральный йогурт без добавок, а ветчину и бекон — на запеченную грудку курицы или индейки и нежирные соусы.

Сколько можно съесть блинов за раз

Гастроэнтеролог посоветовала для приготовления диетических блинов частично или полностью заменить молоко на воду — так блюдо получится менее калорийным. Также нужно избегать большого количества масла при жарке. Лучше готовить на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Норма блинов для одного приема пищи зависит от множества факторов: физической активности человека (а значит, его суточной потребности в энергии), особенностей здоровья и физической формы, а также от рецепта блинов и используемых ингредиентов, обратила внимание врач.

Если предположить, что средняя калорийность традиционного блина составляет около 125 калорий, а диетического — 85 калорий, а средняя норма калорий для одного приема пищи для взрослого человека колеблется в диапазоне 500–700 калорий, то за один прием пищи следует съедать не более четырех обычных или шести диетических блинов.

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Жизнь #Здоровье #Кухня
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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

corrector

они в 404 стране проводятся силами ВС РФ

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...