Как наесться блинов и не испортить фигуру

Блины содержат много калорий сами по себе, а с начинкой их калорийность увеличивается еще сильнее. Но это не повод отказываться от любимого блюда в Масленицу, считает врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Блины сочетают в себе жиры и углеводы — такой «дуэт» приносит максимальное удовольствие рецепторам, что повышает риск переедания. Поэтому не нужно слишком увлекаться. С окончанием Масленицы блины никуда не исчезнут — не стоит ими наедаться впрок.

Чтобы избежать переедания, важно заботиться о здоровом рационе в течение дня: он должен содержать не только блины, но и мясо или рыбу, овощи, фрукты, крупы. В этом случае организм получит достаточное количество питательных веществ для нормальной работы и переедать блинов не захочется.

Врач отметила, что большая доля калорийности блинов приходится на начинку. Причем речь не только про сладкие добавки вроде сгущенки, варенья или шоколадной пасты, но и про сытные: сыр, ветчину, жареные грибы, бекон, различные соусы.

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Чтобы уменьшить калорийность блюда, сметану, сгущенку и варенье лучше заменить на измельченные фрукты и ягоды, нежирный творог или натуральный йогурт без добавок, а ветчину и бекон — на запеченную грудку курицы или индейки и нежирные соусы.

Сколько можно съесть блинов за раз

Гастроэнтеролог посоветовала для приготовления диетических блинов частично или полностью заменить молоко на воду — так блюдо получится менее калорийным. Также нужно избегать большого количества масла при жарке. Лучше готовить на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Норма блинов для одного приема пищи зависит от множества факторов: физической активности человека (а значит, его суточной потребности в энергии), особенностей здоровья и физической формы, а также от рецепта блинов и используемых ингредиентов, обратила внимание врач.

Если предположить, что средняя калорийность традиционного блина составляет около 125 калорий, а диетического — 85 калорий, а средняя норма калорий для одного приема пищи для взрослого человека колеблется в диапазоне 500–700 калорий, то за один прием пищи следует съедать не более четырех обычных или шести диетических блинов.