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Масленица: когда и как праздновать в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Масленица — один из самых веселых, ярких и вкусных праздников. В 2025 году масленичная неделя начнется 24 февраля и завершится 2 марта.

Дата Масленицы меняется каждый год. Эта неделя предшествует Великому посту, а его дата зависит от Пасхи, которую всегда отмечают в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

«Та Масленица, которую мы знаем сегодня, "возрождена" во многом в советское время», — рассказал культуролог, фольклорист Даниил Крапчунов в лекции на YouTube.

Именно тогда появилась интерпретация, что Масленица — это языческий праздник, проводы зимы и встреча весны, а церковные власти его присвоили.

Православные праздники от Масленицы до Пасхи

Фольклорист отметил, что все масленичные пословицы доказывают соотношение Масленицы и Великого поста. Слово «Масленица» есть в «Полном церковнославянском словаре», а такие слова, как мясопуст, маслопуст или сыропуст (то есть недели, когда отпускают мясо и масло) встречаются в летописях с XI века.

Советская власть с 1917 года стала запрещать Масленицу наряду с Рождеством и Пасхой, то есть воспринимала ее как сугубо религиозный и церковный праздник. Но через 40 лет решила ее переосмыслить и выпустила методические указания для всех учреждений культуры.

Сначала это был праздник «Русская зима» или «Проводы русской зимы», куда включили элементы дореволюционной Масленицы: катание с горок и на тройках, взятие снежного городка, кулачные бои.

Туда же массовики-затейники добавили солярные языческие мотивы и сжигание чучела. «Впервые мы видим его на картине Васнецова 1920 года, что само по себе интересно: до этого мы не найдем изображения горящего чучела на Масленицу. Более того, Васнецов пишет свою картину не с натуры, а располагая ее в некоем гипотетическом древнерусском пространстве», — отметил Крапчунов.

Аполлинарий Васнецов. Сжигание чучела Масленицы
Аполлинарий Васнецов. Сжигание чучела Масленицы

Блин тоже стал традиционным масленичным угощением в советское время. Его было легко готовить, и он хорошо вписался в «солярную» идею, выдвинутую этнографом Александром Афанасьевым.

Раньше символом Масленицы были такие позабытые сегодня угощения, как сдобные орешки, творожная смесь (запеканки, сырники и так далее), хворост (хрустящие кусочки теста).

Таким образом, в XX веке была создана новая история Масленицы — праздник стал таким, каким мы знаем его сейчас.

Погодные приметы Масленицы

Масленичная неделя

Считается, что у каждого из дней Масленичной недели есть свое, особое название. Те, что используются сегодня, записал в середине XIX века русский этнограф-фольклорист Иван Сахаров, возможно, в Тульской губернии.

«Где так называли, мы не знаем», — отметил современный культуролог Крапчунов, добавив, что записей из других регионов нет. 

Понедельник, 24 февраля — Встреча. Свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших.

Вторник, 25 февраля — Заигрыш. Устраивали смотрины невест и сватались. Чтобы познакомиться, парни и девушки устраивали катания на санях.

Среда, 26 февраля — Лакомка. Теща принимала в гостях зятя, должна была продемонстрировать ему свое расположение и накормить блинами.

Четверг, 27 февраля — Разгул, или Широкий. Начиналось широкое празднование с катаниями на лошадях, кулачными боями, ритуальным костром и штурмом снежного городка.

Пятница, 28 февраля — Тещины вечерки. Зять приглашал тещу на ответный визит и сам пек угощение.

Суббота, 1 марта — Золовкины посиделки. Невестка в этот день приглашала сестру мужа и других родных, подруг для общения.

Воскресенье, 2 марта — Проводы, или Прощеный день. Принято просить прощения за обиды, причиненные за год. В этот день в огонь бросали блины и прощались с Масленицей.

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Жизнь #Религия #Общество #Праздник
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