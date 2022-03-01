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Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: К.Артём.1 / CC BY-SA 4.0
На Руси существовало немало примет, связанных с погодой на Масленицу. Многие из них остались актуальными и по сей день.

Даты Масленицы меняются каждый год — это зависит от даты Пасхи, которая связана с полнолунием. В 2022 году Масленичная неделя отмечается с 28 февраля по 6 марта.

Согласно традициям Масленицы, с понедельника по четверг семьи ходят друг к другу гости и угощают блинами близких. 

В понедельник свекор и свекровь приходят к сватам, во вторник устраивают смотрины невест, в среду теща приглашает зятя, в четверг начинаются народные гуляния. В пятницу зять наносит ответный визит теще, а в субботу невестка приглашает сестру мужа и подруг.

Как и когда празднуем Масленицу в 2022 году

Главный день Масленицы — воскресенье, в этот день не только пекут блины, но и сжигают чучело, провожая зиму и встречая весну. Также в этот день принято просить прощения у близких за все обиды.

Множество традиций Масленицы связано не только с народными гуляниями, но и с тем, какая погода стоит в эти дни. Приметы передавали из поколения в поколение.

Погодные приметы Масленицы

  • Воскресенье перед Масленичной неделей выдалось пасмурным — к большому урожаю грибов (в этом году в Новосибирской области воскресенье, 27 февраля, было теплым и солнечным)

  • Также хороший урожай грибов предвещал дождь или снег в последний день Масленичной недели

  • В канун Масленичной недели ударил мороз — к теплому лету (в последние выходные февраля температура поднималась до плюсовой отметки)

  • Мороз и снегопад в дни празднования Масленицы предвещает скорую и теплую весну

  • Дождливая или снежная Масленичная неделя — к хорошему урожаю осенью

  • Снег в первый день Масленичной недели — к богатству

  • Снег во вторник — в этом году родится больше детей женского пола, в среду или в четверг — больше мальчиков, чем девочек

  • Снежная пятница — к скорому похолоданию, суббота — к удаче в делах

  • Много сосулек на крышах на Масленицу — год обещает быть урожайным и успешным

  • Много снега на ветвях деревьев в Масленицу — к сытому году, голые ветви — к голодному

  • На Масленицу поют птицы — к хорошим новостям
Тема: Масленица
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Жизнь #Праздник #Приметы #Природа
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