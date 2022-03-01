Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают

На Руси существовало немало примет, связанных с погодой на Масленицу. Многие из них остались актуальными и по сей день.
Даты Масленицы меняются каждый год — это зависит от даты Пасхи, которая связана с полнолунием. В 2022 году Масленичная неделя отмечается с 28 февраля по 6 марта.
Согласно традициям Масленицы, с понедельника по четверг семьи ходят друг к другу гости и угощают блинами близких.
В понедельник свекор и свекровь приходят к сватам, во вторник устраивают смотрины невест, в среду теща приглашает зятя, в четверг начинаются народные гуляния. В пятницу зять наносит ответный визит теще, а в субботу невестка приглашает сестру мужа и подруг.
Главный день Масленицы — воскресенье, в этот день не только пекут блины, но и сжигают чучело, провожая зиму и встречая весну. Также в этот день принято просить прощения у близких за все обиды.
Множество традиций Масленицы связано не только с народными гуляниями, но и с тем, какая погода стоит в эти дни. Приметы передавали из поколения в поколение.
Погодные приметы Масленицы
- Воскресенье перед Масленичной неделей выдалось пасмурным — к большому урожаю грибов (в этом году в Новосибирской области воскресенье, 27
февраля, было теплым и солнечным)
- Также хороший урожай грибов предвещал дождь или снег в
последний день Масленичной недели
- В канун Масленичной недели ударил мороз — к теплому лету (в последние выходные февраля температура поднималась до плюсовой отметки)
- Мороз и снегопад в дни празднования Масленицы
предвещает скорую и теплую весну
- Дождливая или снежная Масленичная неделя — к хорошему урожаю
осенью
- Снег в первый день Масленичной недели — к богатству
- Снег во вторник — в этом году родится больше детей женского
пола, в среду или в четверг — больше мальчиков, чем девочек
- Снежная пятница — к скорому похолоданию, суббота — к удаче в
делах
- Много сосулек на крышах на Масленицу — год обещает быть
урожайным и успешным
- Много снега на ветвях деревьев в Масленицу — к сытому году,
голые ветви — к голодному
- На Масленицу поют птицы — к хорошим новостям