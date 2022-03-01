Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают

На Руси существовало немало примет, связанных с погодой на Масленицу. Многие из них остались актуальными и по сей день.

Даты Масленицы меняются каждый год — это зависит от даты Пасхи, которая связана с полнолунием. В 2022 году Масленичная неделя отмечается с 28 февраля по 6 марта.

Согласно традициям Масленицы, с понедельника по четверг семьи ходят друг к другу гости и угощают блинами близких.

В понедельник свекор и свекровь приходят к сватам, во вторник устраивают смотрины невест, в среду теща приглашает зятя, в четверг начинаются народные гуляния. В пятницу зять наносит ответный визит теще, а в субботу невестка приглашает сестру мужа и подруг.

Главный день Масленицы — воскресенье, в этот день не только пекут блины, но и сжигают чучело, провожая зиму и встречая весну. Также в этот день принято просить прощения у близких за все обиды.

Множество традиций Масленицы связано не только с народными гуляниями, но и с тем, какая погода стоит в эти дни. Приметы передавали из поколения в поколение.

Погодные приметы Масленицы