Сколько блинов съедают россияне на Масленицу

РИА Новости
Россияне ежегодно съедают около 500 миллионов блинов в масленичную неделю, следует из подсчетов «Россельхозбанка».

Блины
Фото: © Sibnet.ru

Для приготовления традиционного угощения за неделю праздника используется около 8,3 тысячи тонн муки, 27,8 тысячи тонн молока и 1,7 тысячи тонн растительного масла, пишет РИА Новости.

Почти половина россиян съедают до пяти блинов за один подход к угощению. Порядка 71% россиян отмечают Масленицу дома и предпочитают печь блины самостоятельно. Готовые блины покупают 5%, а посещают кафе и рестораны лишь 4%.

Почти каждый второй россиянин положительно относится к масленичным гуляниям в старорусском стиле: 42% с удовольствием приняли бы участие в таких форматах, столько же готовы рассмотреть их при интересной программе.

Масленица в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля. Даты праздника всегда плавающие, так как масленичная неделя привязана к празднованию Пасхи.
