Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие филиала (колледжа) Луганского педагогического университета в Старобельске, есть жертвы, сообщила пресс-служба МЧС России.

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате ночной атакой ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, такие данные привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 35 из них пострадали, часть находится под завалами.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что атака была целенаправленной, рядом нет военных объектов. По его словам, ВСУ били по колледжу несколько раз тяжелыми БПЛА самолетного типа.