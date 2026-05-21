Украина в ближайшей перспективе потеряет новые земли, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в «Макс». По его словам, Украина безвозвратно потеряла уже более 20% территории, которую получила после распада Советского Союза.

«И, несомненно, скоро утратит новые земли. Однако именно устойчивый контроль над собственной территорией — один из базовых признаков полноценного государства», — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что возможность контролировать собственную землю — это главный признак любого государства. Политик жестко высказался о нынешнем руководстве киевского режима, назвав его «деградировавшей структурой».

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в апреле заявил, что Луганская народная республика полностью перешла под контроль российской армии. В марте и апреле войска РФ взяли 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

