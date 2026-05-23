НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Илон Маск запустил самую большую в мире ракету

Источник:
Sibnet.ru
404 2

Компания SpaceX Илона Маска провела 23 мая испытательный полет самой большой ракеты в мире Starship V3. Прямая трансляция запуска велась в соцсети X.

Фото: © SpaceX

Ракета стартовала с площадки Starbase в штате Техас. Испытание стало первым для версии Starship V3 — нового поколения увеличенных прототипов ракеты. Несмотря на отказ одного из 33 двигателя Raptor 3, верхняя ступень успешно отделилась от ускорителя Super Heavy.

Аппарату удалось стабилизироваться и выйти в космос. После обратного входа в атмосферу Starship выполнил маневр, чтобы намеренно проверить пределы прочности задних закрылков, а также совершил динамический крен, имитирующий траекторию будущих миссий на Луну.

Модуль приводнился в Индийском заливе на двух двигателях Raptor после почти часа полета, отмечается в сообщении компании. Ускоритель Super Heavy при этом ранее совершил жесткое приводнение в Мексиканском заливе из-за проблем с двигателями.

Ракетная система Starship считается крупнейшей в мире. Она состоит из двух частей — ускорителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней ступени Starship длиной около 50 метров. Тяга ракеты оценивается в 8 тысяч тонн. Программа Starship развивается с 2023 года.

NASA планирует использовать Starship для доставки астронавтов на Луну в рамках будущих миссий. Глава SpaceX Илон Маск также рассматривает ракету как основу для дальних космических миссий, включая полеты на Марс.

Тема: Человек и космос
Странную пирамидку из камней нашли на Марсе. ФОТО
Гигантские пятна на Солнце повернутся к Земле
Россияне увидят «поцелуй» Венеры и Луны
Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Обсуждение (2)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...

DADMAL

Не совсем старые с дуба упали хотят походу крови так она будет так проще избавится от своих же они же...

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше