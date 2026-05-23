Илон Маск запустил самую большую в мире ракету

Компания SpaceX Илона Маска провела 23 мая испытательный полет самой большой ракеты в мире Starship V3. Прямая трансляция запуска велась в соцсети X.

Ракета стартовала с площадки Starbase в штате Техас. Испытание стало первым для версии Starship V3 — нового поколения увеличенных прототипов ракеты. Несмотря на отказ одного из 33 двигателя Raptor 3, верхняя ступень успешно отделилась от ускорителя Super Heavy.

Аппарату удалось стабилизироваться и выйти в космос. После обратного входа в атмосферу Starship выполнил маневр, чтобы намеренно проверить пределы прочности задних закрылков, а также совершил динамический крен, имитирующий траекторию будущих миссий на Луну.

Модуль приводнился в Индийском заливе на двух двигателях Raptor после почти часа полета, отмечается в сообщении компании. Ускоритель Super Heavy при этом ранее совершил жесткое приводнение в Мексиканском заливе из-за проблем с двигателями.

Ракетная система Starship считается крупнейшей в мире. Она состоит из двух частей — ускорителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней ступени Starship длиной около 50 метров. Тяга ракеты оценивается в 8 тысяч тонн. Программа Starship развивается с 2023 года.

NASA планирует использовать Starship для доставки астронавтов на Луну в рамках будущих миссий. Глава SpaceX Илон Маск также рассматривает ракету как основу для дальних космических миссий, включая полеты на Марс.