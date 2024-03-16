Как испечь полезные блины

Чтобы сделать полезные блины, необходимо снизить их калорийность, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Для этого можно сократить в традиционном рецепте количество яичных желтков, сахара, а также использовать для приготовления блинов молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности, пишет РИА Новости.

Кроме этого, диетолог порекомендовала заменить рафинированную муку высшего сорта на цельнозерновую. В результате блины обогатятся витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами

Еще один вариант — поменять молоко на продукт из растительного сырья. Такие напитки выпускаются из растительного сырья злаковых, бобовых, орехов или семян, их калорийность по сравнению с молоком значительно снижена.

Специалист отметила, что необходимо учитывать, что даже в случае изменения ингредиентов в составе блины останутся достаточно калорийным блюдом. Его не рекомендуется употреблять ежедневно — как и любую другую выпечку.