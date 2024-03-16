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Как испечь полезные блины

Источник:
Sibnet.ru
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Чтобы сделать полезные блины, необходимо снизить их калорийность, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Для этого можно сократить в традиционном рецепте количество яичных желтков, сахара, а также использовать для приготовления блинов молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности, пишет РИА Новости.

Кроме этого, диетолог порекомендовала заменить рафинированную муку высшего сорта на цельнозерновую. В результате блины обогатятся витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами

Еще один вариант — поменять молоко на продукт из растительного сырья. Такие напитки выпускаются из растительного сырья злаковых, бобовых, орехов или семян, их калорийность по сравнению с молоком значительно снижена.

Специалист отметила, что необходимо учитывать, что даже в случае изменения ингредиентов в составе блины останутся достаточно калорийным блюдом. Его не рекомендуется употреблять ежедневно — как и любую другую выпечку.

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Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)