Идеальные блины: секреты теста от поваров и бабушек

Блины любят все. Но напечь румяные блинчики получается не у всех. Какие секреты помогут сделать идеальное тесто, и как выпекать блины, чтобы они не рвались и не прилипали к сковороде?

Блины — простое блюдо славянской кухни, которое состоит из яиц, молока, муки и масла. Приготовить блины под силу любому. Можно много тренироваться, пробовать делать тесто разными способами, и когда-нибудь обязательно начнут получаться по-особому вкусные блинчики. А можно воспользоваться секретами старших родственников и поваров, чтобы быстрее приблизиться к идеалу.

Секреты теста для блинов

Яйца

«Для того, чтобы блины были более пышными, можно отдельно взбить белок до образования плотной воздушной массы. И только потом добавить в миску остальные ингредиенты и перемешивать по часовой стрелке до однородности», — рассказал Sibnet.ru итальянский шеф-повар и эксперт проекта «Сочетайзер» Сальваторе Бурго.

Кипяток

Чтобы блины получались тонкими, известный повар Илья Лазерсон советует взбивать тесто блендером и использовать кипяток.

Сначала нужно взбить два яйца с сахаром и солью, затем влить влить полстакана кипятка и продолжить взбивание. Добавить стакан молока, полстакана муки и взбить все это блендером. Добавить растительного масла и кусочек сливочного масла. И еще раз взбить блендером до однородной массы.

«Кипятковое тесто — теплое. Оно лучше воздействует на клейковину муки, более ажурное тесто получается», — пояснил Лазерсон в видео на своем канале на YouTube.

Вкус

Повара советуют добавлять в тесто сахар и соль сразу после муки. Иначе блины будут пресноватые.

А повар Бурго предлагает добавлять в тесто необычный ингредиент — шоколадную рикотту (сливочный мягкий сыр), с ним блины получаются мягкими, с особым кондитерским оттенком вкуса.

Для приготовления таких блинов надо взбить одно яйцо и 120 миллилитров молока, добавить 50 граммов шоколадной рикотты, 120 граммов муки и щепотку корицы.

Консистенция теста

«Чтобы не было комочков, стоит просеивать муку через сито — такой маленький трюк сделает тесто для блинов более гладким», — отметил Бурго.

Шеф-повар Николай Ильин отметил, что тесто должно получиться жиже, чем сметана. Никаких разрыхлителей, соды и минеральной воды добавлять не надо, надо просто хорошо взбить тесто миксером до образования пены.

Как печь блины

Еще один секрет идеальных блинов Ильина — жарить их на сливочном масле, а не рафинированном подсолнечном, тогда блинчики получаются более румяными.

Секрет, проверенный бабушками: перед каждым блином смазывать сковороду половинкой картофелины, которую предварительно обмакивать в масле. Это придаст блинам легкий аромат жареной картошки.

Еще один народный секрет: наколоть на вилку кусочек сала на шкурке и смазать сковороду. Обычно хватает одного промазывания на целую гору блинов.

А кондитер Анжелика Чурсина советует готовить тонкие блины на чугунной сковороде, вообще ничем ее не смазывая. Переворачивать блины нужно руками, поддев ножом. Тогда меньше шансов, что они порвутся.