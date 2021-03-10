Секрет в сковородке: как испечь идеальные блины

Масленицу невозможно представить без блинов. Главный секрет приготовления идеального лакомства — использование правильной сковороды. Между тем полки в магазинах завалены кухонной посудой для жарки самых разных форм, материалов и размеров. Как выбрать идеальную сковородку для блинов?

Считается, что блины — традиционное блюдо русской кухни. На самом деле их выпекают во многих уголках мира. Например, в США такое блюдо называют «панкейк», в Германии — «пфанкухен», во Франции — «крепы», в Италии — «пьядина», а в Японии «окономияки». И неудивительно, что производители многих стран стараются упростить приготовление блинов с помощью специальной посуды.

Правильная форма блинной скороды

Основные отличия блинной сковородки от обычной — низкие бортики и толстое дно. Считается, что для приготовления идеальных блинчиков требуется сковорода с толщиной дна не менее 5 миллиметров.

Если дно тонкое, то оно прогревается неравномерно и мгновенно остывает, когда сковородку снимают с плиты. В результате температура в центре сковороды и ее краях всегда разная, это приводит к подгоранию блинов, они плохо снимаются и не поддаются переворачиванию в процессе приготовления.

Со временем тонкое дно сковородки выгибается от резких перепадов температуры между холодным тестом и раскаленной поверхностью, после чего испечь в ней вкусный блин уже невозможно. Толстое дно гарантирует равномерную температуру, блинчики хорошо пропекаются, не подгорают и легко переворачиваются.

Что касается низких бортиков, то здесь все просто — они упрощают манипуляции с лопаткой для переворачивания блюда. Оптимальная высота бортов около 1,5 сантиметра. Такая удобная посуда даже позволяет показать на кухне высший класс — подбросить и перевернуть блинчик в воздухе.

Диаметр блинной сковороды может быть самым разным. Универсальный размер — 22-28 сантиметров. Если планируются блины с начинкой, то их диаметр должен быть порядка 25 сантиметров, это упростит заворачивание. Но выпекать вкусные блинчики можно даже на «младшей» сковородке диаметром 16 сантиметров.

Лучший материал для блинной сковороды

Алюминиевые сковородки с утолщенным дном — самый простой и доступный вариант. Они бывают штампованными и литыми. Первые служат недолго, всего несколько месяцев, но стоят буквально копейки. Вторые служат долго и равномерно пропекают блины, при этом их стоимость в несколько раз выше.

Чугунные сковородки — вечная классика на кухне. Вкусные блины в такой посуде готовить необыкновенно просто, так как чугун равномерно прогревается и отлично держит тепло. При этом чугунная утварь очень тяжелая и требует специального ухода, при небрежном отношении она может заржаветь или расколоться.

Перед первым использованием чугунную сковороду нужно специально подготовить — тщательно вымыть, а затем прокалить крупную соль в течение часа. В результате должен исчезнуть специфический запах чугуна.

Стальные сковородки выделяются стойкостью к деформациям, отличной теплопроводностью и бюджетной стоимостью. Производители в основном оснащают такие сковородки специальным антипригарным покрытием, поэтому жарить блины на них можно без использования масла. Но само покрытие достаточно хрупкое и нередко трескается в процессе готовки.

Следует также обратить внимание на ручку блинной сковородки. Эксперты рекомендуют приобретать для блинов изделие с длинной несъемной ручкой. Это обезопасит сковороду от падения в самый неподходящий момент, а хозяйку или хозяина — от внезапного ожога в случае нагрева ручки в процессе приготовления блинов.

При выборе сковородки нужно учитывать технические характеристики плиты. Например, покупать чугунную сковородку для индукционной плиты бессмысленно. Многие алюминиевые изделия также их не поддерживают. Чтобы не ошибиться, следует внимательно изучить спецификации сковородки.