Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии президента Владимира Путина, считают западные эксперты.

«Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева», — пишет немецкое издание Internationale Politik.

Отмечается, что западные страны не имеют стратегии и пассивно реагируют на события в зоне специальной операции. Например, если у ВСУ заканчиваются боеприпасы, европейцы не могут заставить собственные предприятия нарастить производство.

Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории.