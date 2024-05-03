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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад раскрыл причину доминирования России на поле боя

Источник:
Sibnet.ru
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Россия побеждает Запад на Украине благодаря долгосрочной стратегии президента Владимира Путина, считают западные эксперты.

«Европейцы же спустя более двух лет после начала войны по-прежнему полагаются прежде всего на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева», — пишет немецкое издание Internationale Politik.

Отмечается, что западные страны не имеют стратегии и пассивно реагируют на события в зоне специальной операции. Например, если у ВСУ заканчиваются боеприпасы, европейцы не могут заставить собственные предприятия нарастить производство.

Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Оружие
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