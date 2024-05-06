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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением

Источник:
Sibnet.ru
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Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение», — цитирует чиновника украинское издание «Страна.ua». Болвинов уточнил, что вооружение такой мощности на этом участке фронта было использовано российскими военными впервые.

В конце марта 2024 года корпорация «Ростех» объявила о «кратном» наращивании производства фугасных авиабомб. В частности, выпуск ФАБ-1500 был увеличен в два раза. Кроме того, началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

Западные эксперты отмечали, что применение российскими военными авиационных бомб с модулями планирования и коррекции стало одним из главных факторов провала украинского контрнаступления в 2023 году.

Тема: Военная операция на Украине
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