Удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением

Удар российской планирующей авиационной бомбы ФАБ-1500 в районе Купянска был похож на землетрясение, заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение», — цитирует чиновника украинское издание «Страна.ua». Болвинов уточнил, что вооружение такой мощности на этом участке фронта было использовано российскими военными впервые.

В конце марта 2024 года корпорация «Ростех» объявила о «кратном» наращивании производства фугасных авиабомб. В частности, выпуск ФАБ-1500 был увеличен в два раза. Кроме того, началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000.

Западные эксперты отмечали, что применение российскими военными авиационных бомб с модулями планирования и коррекции стало одним из главных факторов провала украинского контрнаступления в 2023 году.