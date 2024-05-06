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Змей Горыныч первым снял маску в финале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри пропустили в суперфинал четырех участников — Бабочку, Кота, Енота и Змея Горыныча, но первым решили разоблачить Горыныча, который состоял из трех артистов.

Предполагалось, что под масками Бабочки, Кота и Енота скрываются девушки. Поэтому судьи решили разоблачить сначала мужские голоса, скрывающиеся под маской Горыныча.

Судьи в большинстве решили, что за маской Змея Горыныча прячется трио Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа. Только двое членов жюри в шутку назвали группы «Фабрика» и «Блестящие».

Предположения оказались верными — все это время за маской скрывались Сорокин, Аверин и Матуа.

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Культгид #Мир ТВ
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