Китай потребовал расследования подрывов «Северных потоков»

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета безопасности предложил провести международное расследование взрывов на «Северных потоках».

Гэн Шуан отметил, что провести расследование под руководством ООН необходимо, чтобы «установить истину и заставить всех ее услышать». «Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании», — цитирует «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что представители ООН должны избегать двойных стандартов при расследовании. Гэн Шуан считает, что по итогам прошлых расследований была получена «скудная информация» о взрывах на потоках.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция начали собственное расследование, однако отказались подключить к ним Россию.

В 2024 году Швеция и Дания объявили, что не нашли подозреваемых и прекращают расследование по «Северным потокам».