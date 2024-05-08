Американские ATACMS ударили по Луганску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе Луганска, предположительно, ракетами ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ нанесли удар по Луганску. Прилет ракет произошел по расположенной в городе нефтебазе. <...> По предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США», — написал в своем телеграм-канале.

В результате удара на нефтебазе вспыхнул пожар, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — уточнил Пасечник в своем телеграм-канале.