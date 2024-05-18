Дрон с российским флагом пролетел над Рейхстагом

Мужчина 9 мая запустил над Рейхстагом в Берлине беспилотник с прикрепленным к нему российским флагом и четырьмя георгиевскими ленточками.

Аппарат пролетел над восточной стороной здания Рейхстага на высоте около 20 метров, пишет газета Tagesspiegel. Запустивший его мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте.

Полиция столицы Германии начала расследование уголовного дела по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон, а также российский триколор и георгиевские ленточки были конфискованы.

Вокруг здания Рейхстага в Берлине действует бесполетная зона радиусом более 5 километров. Дронам разрешено летать там только при наличии специального разрешения. Нарушение данного правила может повлечь за собой административное наказание.