Мощный пожар вспыхнул в частном секторе Омска

Крупный пожар вспыхнул в Омске, горят семь жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

«Поступило сообщение о пожаре на улице 18-я Линия. По предварительной информации, горят семь домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло во время устранения аварии на газопроводе сотрудниками газовой службы. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что сообщение о возгорании в жилых домах Центрального округа поступило в 15.43 местного времени. В настоящее время возгорание локализовано.