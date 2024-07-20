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Мощный пожар вспыхнул в частном секторе Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Крупный пожар вспыхнул в Омске, горят семь жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

«Поступило сообщение о пожаре на улице 18-я Линия. По предварительной информации, горят семь домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России, — говорится в сообщении ведомства.

Возгорание произошло во время устранения аварии на газопроводе сотрудниками газовой службы. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что сообщение о возгорании в жилых домах Центрального округа поступило в 15.43 местного времени. В настоящее время возгорание локализовано.

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ЧП #Происшествия #Омск
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GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

mosquito__2010

Я грит думаю, что сила дипломатии может помочь. Лям закопали. Стадо дегенератов.