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Судно с россиянами затонуло у Фолклендских островов

Источник:
РИА Новости
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Не менее восьми человек погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского рыболовецкого судна с россиянами на борту, сообщило правительство автономного сообщество Галисия.

«По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник», — приводит РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, из них шестеро спасены, двое погибли, еще двое пропали без вести. Также там находились восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло на юге Атлантики в районе Фолклендских островов. Судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.

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