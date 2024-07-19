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Сбой Windows нарушил работу банков и авиакомпаний во всем мире

Источник:
«Коммерсантъ»
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Глобальный сбой в системе Windows нарушил работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти».

Сбой связан с неисправным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы. Россию сбой не затронул.

Речь идет о проблемах, связанных с продуктом компании CrowdStrike — Falcon Sensor. Falcon Sensor — это система безопасности, нацеленная на блокировку кибератак и быстрое обнаружение угроз. Проблемы с устройствами, на которых установлена Windows 10, выражаются в технических ошибках bugcheckblue screen (BSOD), приводит «Коммерсантъ» сообщения мировых СМИ,

О проблемах в связи со сбоем сообщили авиакомпании США, Индии и Турции. Среди них — американские American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, турецкая Turkish Airlines, индийская SpiceJet, французская Air France и японская Jetstar Japan.

Со сбоем столкнулись также в аэропортах по всему миру. В Великобритании телеканал SkyNews полностью останавливал вещание. О проблемах в работе заявила и крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

Сбой также повлиял на работу финансовых организаций. В Индии нарушено функционирование нескольких брокерских компаний, в том числе 5Paisa и Angel One. В ЮАР проблемы наблюдаются в банке Capitec. В Израиле сообщили о сбоях всей банковской системы страны.

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ЧП #Происшествия #Софт
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