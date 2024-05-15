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Премьер Словакии ранен в ходе стрельбы

Источник:
Sibnet.ru
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Премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в ходе стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как глава правительства вышел к собравшимся возле здания людям, пишет словацкое издание teraz.sk. Прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю. В настоящее время его везут в больницу в Братиславе.

Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны, полиция оцепила близлежащую территорию. По предварительным данным, политик получил ранения в грудь и в живот.

Роберт Фицо — один из немногочисленных европейских политиков, который выступает против поставок вооружения Украине.

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ЧП #Происшествия #Мир
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