НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли

Источник:
Sibnet.ru
165 0

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили об очередном переносе даты выхода игры, об этом сообщается в официальном аккаунте студии GSC Game World в соцсети X.

Новая дата выхода — 20 ноября 2024 года. При этом предыдущий раз релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 сдвигали на 5 сентября 2024 года. Разработчики уточнили, что дополнительное время потребуется на устранение выявленных багов.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берем два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — говорится в сообщении.

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована 13 августа 2010 года. Повторный анонс игры состоялся весной 2018 года. Позже разработчики заявили, что игра выйдет в апреле 2022 года, а затем перенесли ее выход на декабрь.

В октябре 2022 года GSC Game World сдвинула релиз на 2023, а в потом на первый квартал 2024 года. В январе 2024 создатели назвали новую дату релиза — 5 сентября 2024 года, однако ее снова пришлось переносить.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
«Мир танков» вернет режим королевской битвы
Игроки War Thunder опубликовали секретные военные документы
Показан прототип российской игровой консоли. ВИДЕО
Игрокам Escape from Tarkov заплатят за поимку читеров
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль одобрил слова Зеленского о возможности переговоров
Польский эксперт рассказал о российском охотнике на F‑16
Япония возмутилась введенными против нее Россией санкциями
«Искандер» уничтожил полсотни иностранных наемников
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самая красивая ИИ-модель. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

"А нас за шо" (С) Украинизация некоторых таки затронула

GammiPluh

Все самураи себе сэппуку сделали походу ибо ни одного гордого японца в стране не осталось (я в контексте...

Удавиков

колония омерики, им как хозяин прикажет то они и исполняют

nicollaich

В апреле 2022 года Япония уже вводила санкции в отношении автомобильного экспорта: тогда в Россию запретили...