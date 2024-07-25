Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесли

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили об очередном переносе даты выхода игры, об этом сообщается в официальном аккаунте студии GSC Game World в соцсети X.

Новая дата выхода — 20 ноября 2024 года. При этом предыдущий раз релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 сдвигали на 5 сентября 2024 года. Разработчики уточнили, что дополнительное время потребуется на устранение выявленных багов.

«Мы знаем, что вы уже устали ждать и мы очень ценим ваше терпение. Мы берем два дополнительных месяца чтобы иметь возможность исправить больше багов», — говорится в сообщении.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована 13 августа 2010 года. Повторный анонс игры состоялся весной 2018 года. Позже разработчики заявили, что игра выйдет в апреле 2022 года, а затем перенесли ее выход на декабрь.

В октябре 2022 года GSC Game World сдвинула релиз на 2023, а в потом на первый квартал 2024 года. В январе 2024 создатели назвали новую дату релиза — 5 сентября 2024 года, однако ее снова пришлось переносить.