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Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны России.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность. Отмечается, что на земле разрушений нет, на месте работает комиссия ВКС России.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески.

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funkit

Вот у тебя и пропаганда))) казачок ты засланный!!

c2h5oh76

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mosquito__2010

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Удавиков

две ракеты маловато, вот если бы два фаба 3000