Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщает Минобороны России.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. Самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что предварительная причина падения истребителя — техническая неисправность. Отмечается, что на земле разрушений нет, на месте работает комиссия ВКС России.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески.