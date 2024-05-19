Вертолет президента Ирана ищут после жесткой посадки в горах

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы, сообщил министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди.

«Президент возвращался в одном из нескольких вертолетов, который совершил жесткую посадку из-за тумана. К этому району направляются группы спасателей, но из-за тумана и плохой погоды путь к месту может занять некоторое время», — цитирует ТАСС Вахиди.

На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

Агентство IRNA сообщило, спасательные отряды добрались до горного района, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана. Работают 20 спасательных отрядов, задействованы беспилотники.

По информации агентства, из-за отсутствия дорог в горной местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянется.

Вертолет иранских спасателей не смог приземлиться на месте жесткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил представитель экстренных служб Ирана.