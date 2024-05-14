Число погибших при обрушении дома в Белгороде увеличилось до 16, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружена еще одна погибшая», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших, в том числе двух детей. Еще 17 человек были спасены.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, из-за обрушения части жилого дома на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

Секция десятиэтажного дома обрушилась в воскресенье, 12 мая из-за украинского обстрела.