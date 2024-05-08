НАТО официально откажется от отправки войск на Украину

Члены НАТО на июльском саммите альянса в Вашингтоне официально провозгласят отказ от идеи ввода своих войск на территорию Украины, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на проект документа.

Фраза «никаких сапог на земле» станет ключевой в документе. Она означает, что страны НАТО твердо решили отказаться от отправки своих военных формирований в зону конфликта, отмечает издание.

С другой стороны, Североатлантический альянс решил укрепить свой восточный фланг. Речь идет об увеличении контингента до 300 тысяч человек на условной линии от Прибалтики до Болгарии.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск на Украину в будущем, но пока «нет консенсуса» относительно этого вопроса.