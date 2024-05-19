Трамп обвинил Байдена в слабоумии

Действующий глава американской администрации Джо Байден обладает низким показателем IQ, заявил бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

«Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем Си Цзиньпином, с Путиным», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, «является худшим президентом» в американской истории.

Сам Байден ранее оскорбил Трампа. «Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Он неудачник», — заявил глава Белого дома.

Трамп и Байден гарантировали себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября.