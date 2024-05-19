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Трамп обвинил Байдена в слабоумии

Источник:
ТАСС
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Действующий глава американской администрации Джо Байден обладает низким показателем IQ, заявил бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

«Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем Си Цзиньпином, с Путиным», — цитирует ТАСС Трампа.

По его словам, «является худшим президентом» в американской истории.

Сам Байден ранее оскорбил Трампа. «Мой оппонент не умеет достойно проигрывать. Он неудачник», — заявил глава Белого дома.

Трамп и Байден гарантировали себе выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября.

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Политика #Мир
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nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.