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Объятия Путина и Си Цзиньпина посчитали кошмаром для США

Источник:
РИА Новости
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Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина стали стратегическим кошмаром для США, заявил специализирующийся на КНР аналитик Майкл Пиллсбери.

«Видеть их объятия — это стратегический кошмар. Обычно председатель Си Цзиньпин несколько более сдержан. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов. <...> Это повод для беспокойства», — цитирует РИА Новости Пиллсбери.

По его мнению, дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. «Это печальный день», — отметил аналитик.

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Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность.

Си Цзиньпин с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года.

Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают «личную химию», сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

Самая миролюбивая нация.Хотя...Какая там нация.Сброд со всего мира, уничтожвший коренных жителей америки.

pepelmetal

Не нужно тут свои содомистские желания озвучивать!

paramedic

Ога-ога, коварная Россия по результатам Минских соглашений обманула честного Зелибобу.Потом ещё раз обманула,...

scorpion2777

Он ими живёт, каждый день в уста берёт.