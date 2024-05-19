Объятия Путина и Си Цзиньпина посчитали кошмаром для США

Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина стали стратегическим кошмаром для США, заявил специализирующийся на КНР аналитик Майкл Пиллсбери.

«Видеть их объятия — это стратегический кошмар. Обычно председатель Си Цзиньпин несколько более сдержан. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов. <...> Это повод для беспокойства», — цитирует РИА Новости Пиллсбери.

По его мнению, дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. «Это печальный день», — отметил аналитик.

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Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность.

Си Цзиньпин с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года.

Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают «личную химию», сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.