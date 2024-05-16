Украинский вопрос: зачем Путин улетел в Китай?

Президент Владимир Путин уже через десять дней после инаугурации прилетел в Китай с двухдневным визитом. Ключевым моментом переговоров станет приватное общение российского лидера с китайским коллегой — ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине.

Визит проходит в два этапа: 16 мая состоятся официальные российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, во второй день президент РФ побывает в Харбине. Путина сопровождает расширенная делегация обновленного кабинета министров и представители бизнеса.

Царский прием

Путина встретили в Китае на высочайшем уровне. На взлетной полосе российского президента приветствовал почетный караул и группа высокопоставленных чиновников. Ее неожиданно для всех возглавляла женщина — член Госсовета КНР Чэнь Ицинь. Китайское руководство очень редко отправляет женщин-чиновниц встречать иностранные делегации.

В аэропорту Путина неожиданно встретила женщина Фото: © пресс-служба президента РФ

Для сравнения — в апреле в Пекин прилетал канцлер Германии Олаф Шольц. В отличие от Путина, его не встречали ни красной дорожкой, ни цветами. Вместо представителя Министерства иностранных дел Шольца приветствовал всего лишь заместитель мэра города, что многие посчитали дипломатическим унижением.

После горячей встречи в аэропорту Путин на своем лимузине Aurus Senat отправился в Дом народных собраний, где его уже ожидал председатель Си Цзиньпин. Лидеры двух стран вышли в центр площади, где оркестр сыграл российский гимн, а артиллерийская батарея дала почетный залп. Затем политики приняли военный парад. Только после этого начались переговоры.

Главные заявления

По итогам первого дня визита Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали объемное совместное заявление, которое продемонстрировало союзнические отношения двух государств. В частности, Россия и Китай намерены:

Укреплять взаимодействие в военной области.

Обеспечивать бесперебойные каналы расчетов в международной торговле.

Создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.

Содействовать развитию авиасообщения и туризма.

Расширять взаимный доступ продукции АПК на рынки двух стран.

Кроме этого, лидеры двух стран выразили озабоченность попытками США нарушить стратегический баланс и осудили инициативы Запада по изъятию активов и имущества иностранных государств.

При этом для устойчивого урегулирования украинского кризиса Москва и Пекин предложили устранить его первопричины — придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать озабоченности стран в области безопасности, а также их законные интересы.

Приватные переговоры

После первого раунда переговоров делегации проследовали на обед. Российским гостям предложили впечатляющее меню. Например, на стол подавали утиный бульон с беззубками, овощи в абалонном соусе, групер с креветочным бульоном, традиционную утку по-пекински, пельмени с креветками, тушеного трепанга с луком, жареную чумизу и различные сладости.

Вечером Путин и Си Цзиньпин проведут диалог в приватной обстановке: пообщаются один на один за чаем, а также устроят прогулку по парку рядом с дворцом. После этого встреча продолжится за неформальным ужином в узком составе — на ней российский лидер намерен подробно рассказать китайскому коллеге о ситуации на Украине.

Секретная беседа будет полностью закрытой, из российской делегации на ней поприсутствуют только новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Что будет в последний день

В последний день визита Путин отправится в Харбин, где его будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Центральным мероприятием программы российского лидера станет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвертого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Также Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы. Российский президент также возложит венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая. После этого программа визита будет считаться завершенной — он вылетит обратно в Россию.