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Порноактриса рассказала об отношениях с Дональдом Трампом

Источник:
The Washington Post
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Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде Манхэттена, где идет процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом. Бывшего американского лидера обвиняют в незаконной выплате порноактрисе за ее молчание о сексе с Трампом 130 тысяч долларов в 2016 году.

На допросе Сторми Дэниелс рассказала о своем детстве. По ее словам, она выросла в малообеспеченной семье в Луизиане и хотела стать ветеринаром, но стала подрабатывать танцовщицей и поняла, что таким способом может зарабатывать намного больше.

Порноактриса заявила, что начала сниматься обнаженной в 21 год, а затем работала в индустрии фильмов для взрослых. С Дональдом Трампом она познакомилась в 2006 году на турнире по гольфу на курорте на озере Тахо.

После сексуальной связи Дональд Трамп предложил актрисе поучаствовать в его телевизионном шоу «Подмастерье». Она заявила на суде, что, хотя и не отказывала Дональду Трампу, не давала четко выраженного согласия на секс без презерватива.

Спустя десять лет, накануне предвыборной кампании бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заплатил ей 130 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала о сексе с бывшим президентом в 2006 году.

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялись эти платежи. Бывший президент неоднократно отрицал любые юридические правонарушения, а также факт отношений со Сторми Дэниелс.

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